بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا ..حقوق الانسان تطالب باعلان الطوارىء في البصرة

2020/04/30 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم الخميس خليتي الأزمة المركزية والمحلية إلى إعلان حالة الطوارئ وتسخير كل الإمكانيات لتطويق فيروس كورونا في محافظة البصرة.وقال مكتب المفوضية في البصرة في بيان إنه "نظرا للأوضاع المقلقة التي تمر بها محافظة البصرة والزيادة الخطيرة في عدد الإصابات، يدعو المكتب خليتي الأزمة المركزية والمحلية إلى إعلان حالة الطوارئ والسيطرة على الوباء عبر الرقابة والوقاية المناطقية ودعم العوائل ذات الدخل المحدود".وتابع البيان: أن "المكتب يطلب من البصريين عدم الاستهانة بوباء كورونا واتخاذ أقصى درجات التباعد الاجتماعي والمزيد من الوقاية وحجر العوائل كما يدعو الميسورين إلى تشكيل لجان داعمة للمتعففين".وأعلنت السلطات المحلية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة اليوم الخميس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال قائممقام قضاء الزبير في محافظة البصرة عباس ماهر إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في القضاء".وسجلت محافظة البصرة أمس الأربعاء 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبهم في قضاء الهارثة شمالي المحافظة.كما أعلنت صحة البصرة الثلاثاء الماضي تسجيل 39 إصابة بكورونا أغلبهم من المشاركين في عزاء قضاء الهارثة.وأعلنت قيادة عمليات البصرة، قضاء الهارثة منطقة موبوءة وأمرت بغلقه، وفرضت إجراءات مشددة أبرزها منع التجمعات وحظر التجوال.

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