وزارة الكهرباء: استهداف إرهابي لخط ديالى- ميرساد

2020/04/30 | 12:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن عمل إرهابي استهدف خط ديالى ـ ميرساد.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة صدى، أن “عملاً إرهابياً استهدف خط ديالى/ ميرساد 400 ك.ف”.وأشار إلى أن “الخط يغذي محافظة ديالى”.

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