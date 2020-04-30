اغنية كاظم الساهر ترافق شحنة المساعدات الصينية للعراق “صور”

2020/04/30 | 12:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرة محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الطبية، مساء امس الأربعاء، في مطار بغداد الدولي، قادمة من الصين، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.وارفقت الشحنة التي تعد الرابعة حتى الآن، بلافتات تحمل مقطعا لأحد أشهر أغاني الفنان العراقي الشهير، كاظم الساهر، في حملة للقضاء على وباء “كوفيد 19” في العراق الذي يسجل في الوقت الراهن

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