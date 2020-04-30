2020/04/30 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب يطالب بمراجعة جولات التراخيص النفطية ويقدم مقترحين للتعامل مع الشركات

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس (30 نيسان 2020)، أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المحلية والذهب والنفط عالمياً.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

بغداد اليوم- بغداد

حذر الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، من إعلان العراق إفلاس نظامه المالي إذا اتخذت الحكومة خطوة باتجاه سحب أموال من احتياطي العملة في البنك المركزي.

وقال العكيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "أي قر

بغداد اليوم-متابعة

ارتفع سعر برميل النفط الأميركي، الخميس (30 نيسان 2020)، أكثر من 16 بالمئة في المبادلات في آسيا بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات بمقدار اقل مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، أول اقتصاد في العالم.

وارتفع سعر برميل

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