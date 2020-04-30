أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والذهب والنفط عالمياً

2020/04/30 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس (30 نيسان 2020)، أسعار العملات الأجنبية في الأسواق ...





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