الأعرجي يكشف عن إجراء يمثل بدء الحكومة بالتصرف بـ ’’احتياطي العملة’’ ويحذر من ’’مستقبل مجهول’’

2020/04/30 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الخميس (30 نيسان 2020)، عن إجراء يمثل "بدء الحكوم...





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