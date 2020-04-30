مختبر صيني يعلن إحراز تقدم كبير في إيجاد لقاح لـ”كورونا”

2020/04/30 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مختبر صيني إحراز تقدم كبير في الطريق لإيجاد لقاح تنتظره شعوب العالم ضد فيروس كورونا المستجد. وقال موقع “رابلر” إن “باحثي المختبر الصيني “سنوفاك بايوتيك” قد يحملون بين أيديهم اللقاح الذي تنتظره البشرية”. ونقل الموقع عن باحثين في المختبر أن اسم اللقاح المرتقب هو “كورونافاك”. ويعد هذا المختبر واحدا من بين أربعة مختبرات في […]

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