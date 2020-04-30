2020/04/30 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي، بضرورة مراجعة جولات التراخيص النفطية وذلك بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي جراء تفشىي وباء كورونا.وقال المحمداوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان ” ظهور جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد وآثار الالتزام بالتعاقدات المبرمة قبل حصولها يمكن اقتراح احد طريقين لتكييف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي يطالب بمراجعة جولات التراخيص النفطية مع تفاقم الوضع الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمداوي يطالب بمراجعة جولات التراخيص النفطية مع تفاقم الوضع الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).