الحشد الشعبي ينظم حملة تبرع بالدم لمساعدة الحالات الحرجة

2020/04/30 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نظمت قيادة عمليات شرق دجلة للحشد الشعبي، الخميس، حملة للتبرع بالدم لمساعدة الحالات الحرجة.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “فوج العمليات الخاصة التابع لقاطع شرق دجلة للحشد نظم حملة للتبرع بالدم لمساعدة الحالات الحرجة وتأمين ما يحتاجه مصرف الدم”.وأضاف البيان أن “هذه الحملة جاءت لتوفير وحدات الدم المطلوبة […]

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