2020/04/30 | 12:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور ..الامن يطوق شارع الجزائر في البصرة ويغلقه بشكل محكم ويمنع تظاهرة لاصحاب المحال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 12:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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