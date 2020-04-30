2020/04/30 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن عمل إرهابي استهدف خط ديالى ـ ميرساد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: استهداف إرهابي لخط ديالى- ميرساد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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