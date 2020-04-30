2020/04/30 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن عمل إرهابي استهدف خط ديالى ـ ميرساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: استهداف إرهابي لخط ديالى- ميرساد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: استهداف إرهابي لخط ديالى- ميرساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).