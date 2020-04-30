الطاقة النيابية تطالب بمراجعة جولات التراخيص النفطية مع تفاقم الوضع الاقتصادي

2020/04/30 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالب عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي، الخميس، بضرورة مراجعة جولات التراخيص النفطية وذلك بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي جراء تفشىي وباء كورونا.

وقال المحمداوي في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “ظهور جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد وآثار الالتزام بالتعاقدات المبرمة قبل حصولها يمكن اقتراح احد طريقين لتكييف حالة تلك العقود ومنها على سبيل المثال جولات التراخيص النفطية”.

واضاف “إما ان يطبق مبدأ الظروف القاهرة لكون تنفيذ تلك الجولات مكلفًا ويرتب ضررًا بليغًا على احد طرفي العقد وهو الدولة العراقية مما يتيح تعديل التزامات أطراف العقد وتخفيفها لتقليل الضرر الواقع على العراق من جراء عقود جولات التراخيص “.

وتابع” أو يتم تطبيق مبدأ القوة القاهرة التي تتم إنهاء العقد بشكل تام وإعادة التعاقد وفق الظروف الجديدة وبما يراعي مصلحة الطرف المتضرر من هذه التعاقدات”، مبينا أن “الضرر والتكلفة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد العراقي من اجراء تلك العقود النفطية في ظروف ما قبل جائحة كورونا كانت واضحة وتفاقمت بشكل شديد بعد انتشار الوباء”.

وطالب المحمداوي السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ”اتخاذ الإجراءات السريعة لاعتماد احد الخيارين المذكورين لمعالجة الأضرار الشديدة التي تحملها الاقتصاد الوطني في اهم قطاع وأوسعه تمويلًا لإيرادات الموازنة العامة وتكييف جولات التراخيص بما يضمن اعلى منفعة اقتصادية للعراق”.





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