2020/04/30 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وفد حكومة إقليم كردستان، الخميس، عن تشكيل لجنة فنية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اجتماعات وفد الإقليم مع القيادات السياسية في بغداد سارت بسلاسة، حيث تم التطرق إلى المشاكل العالقة […]

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