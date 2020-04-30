في ظل أزمة كورونا.. فرنسا تسجل أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

2020/04/30 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام الجاري، في ظل أزمة كورونا، حسبما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.وقالت هيئة الإحصاءات الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش بنسبة 5.8% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، حينها تراجع ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 0.1%.وانكماش […]

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