وزير الشباب يكشف عن ثلاثة ملاعب كبرى جاهزة للافتتاح قريباً

2020/04/30 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان الوزارة تعيش في ذروة طاقتها لإنجاز الاعمال العمرانية الموكلة اليها من ملاعب رياضية كبرى وقاعات متعددة الاغراض ومشاريع ساندة اخرى عبر الملاكات الهندسية للوزارة والشركات المتعاقدين معها.وقال رياض في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “جائحة وباء كورونا التي اخلت بالنظام العالمي من جميع […]

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