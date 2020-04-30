اليونيسكو ... تعلن اعادة فتح تدريجي للمدارس في العالم

2020/04/30 | 12:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، أن اغلاق المدارس والجامعات بسبب وباء كورونا المستجد، طال نحو 1.3 مليار طالب وتلميذ وطفل في العالم.

وأشارت المنظمة، إلى "بدء إعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيا في بعض الدول".

وذكرت في بيانها: " في منتصف أبريل شمل إغلاق المدا...

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