2020/04/30 | 12:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، مكان وجود "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي" خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية.ونقل موقع "RT" الروسي، عن المصدر قوله، إن "القرشي ليس في العراق، ولم يدخله هذه الفترة، وإنما تُشير المعلومات إلى تواجده داخل الأراضي السورية".وأضاف أن "القرشي مُتابع من قبل الأجهزة الإستخباراتية العراقية وكذلك التحالف الدولي".وفي وقت سابق أعلن تنظيم "داعش" أن أبا إبراهيم الهاشمي القرشي هو الزعيم الجديد للتنظيم خلفا لزعيمه السابق، أبو بكر البغدادي، الذي قتل في السابع والعشرين من أكتوبر 2019 بعملية عسكرية أمريكية غربي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف مكان وجود خليفة أبو بكر البغدادي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف مكان وجود خليفة أبو بكر البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).