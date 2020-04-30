العراق.. انخفاض بالجريمة خلال حظر كورونا وتزايد العنف الاسري والسرقات في الموصل

انخفاض غير معهودوفي الرصافة، الثقل السكاني للعاصمة، بدت دار القضاء في مدينة الصدر هادئة أيضا بعد أن كانت تعج بالدعاوى والمراجعين.وخلال حديث لـ"القضاء" مع قاضي التحقيق هناك محمد حبيب الموسوي يتحدث عن "تناقص ملحوظ في الجرائم، ففي ما يخص السرقات والمشاجرات والقتول ذكر أنها بالكاد موجودة على الرغم من وجودها الكبير قبل جائحة كورونا، حتى المخدرات فقد سجلت جرائم تعاط هنا وهناك كشفتها مفارز التعفير التابعة للقوات الأمنية".وعن الجريمة الاقتصادية نفى قاضي التحقيق "وجود ارتفاع في الاسعار واحتكار المواد الغذائية والخضراوات من قبل التجار، وإن حدثت فبنسبة قليلة عولجت بسرعة وإجراءات مشددة"، إلا أنه تحدث عن قضية واجهتهم تتعلق بـ"رفع أسعار المولدات الأهلية خلاف التسعيرة التي فرضتها المجالس البلدية".أما بالنسبة لجرائم العنف الأسري أفاد الموسوي بـ"عدم تسجيل المحكمة مثل هذه الحالات على الرغم من أنها كانت موجودة بكثرة قبل أيام الحظر".لكن الموصل بدت على عكس ما سجلته بقية المحافظات وإن اتفقت معها على انخفاض نسبة الجريمة.
عنف اسريويقول عامر الربيعي قاضي محكمة تحقيق الموصل / الجانب الأيسر إن "ما يزيد على 85 زوجة تقدمت بشكوى إلى قضاة التحقيق عن العنف الأسري خلال هذه الفترة"، وهو ما يعزز زيادة نسبة جرائم العنف الأسري التي انتشرت على صعيد عالمي خلال فترة الحجر المنزلي.وكان للموصل أيضا رأي آخر في ما يخص السرقات، فبحسب الربيعي أن "الحاجة والجوع وانقطاع الأرزاق عن الكثيرين خلال فترة الحظر دفعت الكثيرين إلى ارتكاب جرائم السرقة وإن كانت هذه ليست مبررات للجريمة فبعض ممن برروا بهذه الأسباب سرقاتهم أمام القضاة كانوا من أرباب السوابق، إلا أنه لا يمكن إنكار تأثير حظر التجول اقتصاديا على فئات من المجتمع".وذكر القاضي أن "اللصوص يستهدفون الأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة في الدور".
وعن كيفية ارتكاب الجرائم خلال خلو الشوارع وجلوس الناس في البيوت، يلفت إلى أن "المجرمين غالبا ما يسبقون الآخرين بخطوة فهم يتحينون الفرص لخلو البيوت وتغافل اصحابها لتنفيذ جرائم السرقة".
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