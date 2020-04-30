2020/04/30 | 12:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معبر حدودي عراقي على طاولة مجلس الأمن.. وموقف أمريكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معبر حدودي عراقي على طاولة مجلس الأمن.. وموقف أمريكي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معبر حدودي عراقي على طاولة مجلس الأمن.. وموقف أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).