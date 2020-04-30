شحنة جديدة من الوقود النووي تصل لمفاعل “بوشهر” الايرانية

2020/04/30 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت محطة بوشهر النووية (جنوبي البلاد) شحنة جديدة من الوقود النووي، عبر التعاون بين “منظمة الطاقة النووية الايرانية” وشركة “روس اتم” الروسية.وافاد مركز الدبلوماسية العامة والاعلام بمنظمة الطاقة النووية الايرانية، ان شحنة الوقود الجديدة جاءت في اطار البرنامج السنوي لتبديل الوقود النووي في محطة بوشهر النووية الوحيدة على صعيد ايران والشرق الاوسط، والتي سيتم […]

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