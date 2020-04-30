قناة روسية تكشف مكان تواجد خليفة البغدادي

2020/04/30 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت قناة روسية، اليوم الخميس، مكان وجود “أبو ابراهيم الهاشمي القرشي” خليفة زعيم تنظيم “ داعش” أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية.ونقلت قناة “RT” عن مصدر أمني عراقي قوله، إن “القرشي ليس في العراق، ولم يدخله هذه الفترة، وإنما تُشير المعلومات إلى تواجده داخل الأراضي السورية”.وأضاف أن “القرشي مُتابع من قبل […]

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