الزراعة تعلن انطلاق الحملة المجانية لمكافحة القوارض في بابل

2020/04/30 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن انطلاق حملتها المجانية لمكافحة القوارض في الحقول والبساتين بمحافظة بابل.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الكوادر المختصة من قسم وقاية المزروعات بمديرية زراعة بابل قامت بالحملة المجانية لمكافحة القوارض بأستخدام مبيد ( نوفار 1 ) ومبيد اكريغارد وهي مبيدات مسجلة ومعتمدة لدى وزارة الزراعة ومن مناشئ […]

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