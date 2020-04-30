منع دخول المحاصيل الزراعية المستوردة الى ديالى لوفرة الانتاج المحلي

2020/04/30 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت ادارة ديالى المحلية عن صدور توجيهات بمنع دخول 3 محاصيل خضرية الى المحافظة دعما للمنتوج الزراعي المحلي .وقال مصدر حكومي في ادارة ديالى ، ان الحكومة المحلية اصدرت توجيها للسيطرات الامنية عند مداخل المحافظة بمنع دخول 3 محاصيل زراعية الى الاسواق بدءا من اليوم لوفرة الانتاج المحلي تطبيقا لقرار اللجنة […]

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