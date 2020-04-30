أربيل تحسم جدل شائعات عن حظر شامل

2020/04/30 | 12:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخّصت أربيل منذ بداية الوباء وحتى الآن 193 إصابة تماثل منها 162 حالة إلى الشفاء التام بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة - صورة ارشيفية

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