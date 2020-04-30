نائب يتهم مسؤولين اثنين بعرقلة تمليك قطعة أرض يشغلها آلاف المواطنين في بغداد

2020/04/30 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو مجلس النواب العراقي، النائب ستار العتابي، الخميس (30 نيسان 2020)، مسؤولين اثنين بعرقلة تمليك قطعة أرض يشغلها آلاف المواطنين في منطقة الفضيلية، ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي للعتابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد المطالبات المستمرة والمتابعة الحثيثة من قبل أهالي منطقة الفضيلية لانصافهم بتمليك القطعة التي يشغلونها منذ عام 1963 والى الآن وبجهود حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وتعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 29 لسنة 2020 الذي ينص على تمليك القطعة المرقمة 12/ 16 بزايز الفضيلية إلى امانة بغداد لغرض توزيعها لشاغليها منذ 1963 ولغاية 2003 وبدون بدل بناء على توصيات الإجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب ستار العتابي والأمين العام لمجلس الوزراء وأمانة بغداد وممثل عن دائرة عقارات الدولة".

واضاف البيان أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار نجد ( أن مدير عام دائرة عقارات الدولة احمد الربيعي ومدير قسم عقارات بغداد الرصافة مهند فليح حسن) اتبعوا اسلوب التسويف والمماطلة لأغراض مشبوهه للحيلولة دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، والذي ينصف الآلاف من أبناء الشعب المظلوم دون وجه حق او اي سبب واقعي".

واشار البيان إلى أنه "لا نستبعد ان تكون هذه العرقلة لأسباب سياسية تتخذ من قبل مدير عام دائرة عقارات الدولة احمد الربيعي ومدير قسم عقارات الرصافة مهند فليح".

وطالب العتابي بحسب البيان "رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق فوري وعاجل وسريع دون اي تسويف وإنصاف المواطنين من كل المتسببين بتأخير تنفيذ القرار خصوصاً وأن المدة الزمنية للتنفيذ هي 60 يوماً تم التجاوز عليها من قبل الأسماء المذكوره آنفاً".

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