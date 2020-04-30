بعد عرفان خان.. السينما الهندية تفقد ريشي كابور

2020/04/30 | 12:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توفي الممثل الهندي المخضرم ريشي كابور، سليل عائلة كابور الأكثر شهرة في السينما الهندية "بوليوود"، عن عمر يناهز 67 عاما، حيث كان مصابا بسرطان الدم.

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