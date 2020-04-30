النقل تعلن عودة العراقيين العالقين في إسبانيا

2020/04/30 | 12:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة النقل، وصول 110 عراقيين عالقين في إسبانيا إلى البلد.

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