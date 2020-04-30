2020/04/30 | 12:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الخميس، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ تراكمي عدد الاصابات 47 حالة لغاية الان.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "سجلت حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم".

وأضافت ان "عدد الحالات التراكمي بلغ 47 حالة لغاية الان، تماثلت تسع حالات منها للشفاء، فيما توفيت خمس حالات نتيجة للاصابة بالفيرس".

وأكدت الدائرة "وجود 33 حالة تخضع للعلاج في مستشفياتها وتحت اشراف كادر طبي متخصص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل... بابل تسجل اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل... بابل تسجل اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).