2020/04/30 | 12:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، مكان وجود "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي" خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية.

وقال المصدر في تصريح لـRT تابعته "الغد برس"، إن "القرشي ليس في العراق، ولم يدخل هذه الفترة، وإنما تُشير المعلومات إلى تواجده داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن "القرشي مُتابع من قبل الأجهزة الإستخباراتية العراقية وكذلك التحالف الدولي".

وفي وقت سابق أعلن تنظيم "داعش" أن أبا إبراهيم الهاشمي القرشي هو الزعيم الجديد للتنظيم خلفا لزعيمه السابق، أبو بكر البغدادي، الذي قتل في السابع والعشرين من تشرين الاول 2019 بعملية عسكرية أمريكية غربي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مكان وجود خليفة أبو بكر البغدادي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مكان وجود خليفة أبو بكر البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).