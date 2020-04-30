اربيل تسجل ٥ اصابات جديدة بكورونا

2020/04/30 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة أربيل، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.

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