مصدر في الزراعة لـ “العهد نيوز”: العراق يعتزم تصدير محاصيله الزراعية

2020/04/30 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص يعتزم العراق تصدير محاصيله الزراعية من الطماطم والخيار والبطاطا الى الخارح .وقال مصدر في وزارة الزراعة، لـ “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان “العراق بات يعتمد على انتاجه المحلي من الخضراوات بنسبة 90%، وانه حقق الاكتفاء الذاتي في 25 مادة زراعية بينها الحنطة والشعير لأول مرة منذ 50 عاما”.

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