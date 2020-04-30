2020/04/30 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، بيع أكثر من 165 مليون دولار في ختام الأسبوع من يوم الخميس.وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته لتصل إلى 165 مليوناً و 486 الفاً و 216 دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار تفوق إيرادات النفط.. هل بدأت الحكومة تتصرف بـ”الاحتياط المالي”؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار تفوق إيرادات النفط.. هل بدأت الحكومة تتصرف بـ”الاحتياط المالي”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).