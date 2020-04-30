الهلال الأحمر التركي يدعو المواطنين للتبرّع بالدم

2020/04/30 | 12:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) – دعا رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينك، المواطنين إلى التبرّع بالدم بشكل عاجل عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وجاء في التغريدة التي نشرها، مساء الأربعاء، «انخفض…

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