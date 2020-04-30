اربيل تستفيق على جريمة “غريبة من نوعها”.. نفذها أحد الضحايا!

2020/04/30 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم رجل في محافظة اربيل على فتح قنبلة يدوية في منزل ابنته مما ادى الى قتلها وجرح زوجها، قبل ان يقدم الاب على الانتحار بعد تنفيذ الجريمة.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “جريمة بشعة حدثت في بنصلاوة بمحافظة اربيل ، حيث هاجم رجل بيت زوج ابنته بقنبلة يدوية مما ادى لقتل ابنته، […]

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