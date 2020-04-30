بينها اتفاقية الصين.. مستشار حكومي يطرح خمس نقاط للخروج من الأزمة الاقتصادية

2020/04/30 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

طرح مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، الخميس (30 نيسان 2020)، مجموعة من النقاط بشأن إيجاد ح...





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