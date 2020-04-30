الموقف الوبائي الرسمي في البصرة اليوم كما أعلنته صحة المحافظة

2020/04/30 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

نشرت دائرة صحة محافظة البصرة، الخميس، جدولا توضيحيا للموقف الوبائي للمحافظة، والذي تضمن تسجيل 28 إ...





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