الخارجية تكشف عدد العراقيين الذين أعيدوا من الخارج بعد حظر الطيران

2020/04/30 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الخارجية، الخميس (30 نيسان 2020)، عدد العراقيين الذين أعيدوا من الخارج بعد حظر الطيران...





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