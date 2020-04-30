إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الشمالي

2020/04/30 | 13:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل وأجهزة كهربائية في منفذ أم قصرالشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "احبطت محاولة تهريب عجلات عدد 4 دون الموديل مخبأة في حاوية حجم 40 قدم".

وأضافت "ضبطت حاوية تحتوي على أجهزة كهربائية متنوعة معدة للتهريب".

وبينت الهيئة انه "تمت عملية الضبط استناداً إلى معلومات جهاز الأمن الوطني وموافقة قاضي تحقيق أم قصر"، مشيرة الى انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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