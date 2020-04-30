مقتل 38 شخصاً جراء حريق هائل في كوريا الجنوبية

2020/04/30 | 13:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لقي 38 شخصاً مصرعهم جراء حريق اندلع داخل مستودع في مدينة إيتشون بكوريا الجنوبية، في أحد أشد الحوادث فتكا من نوعها في البلاد منذ سنين.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الحريق اندلع داخل مستودع قيد الإنشاء مؤلف من أربعة طوابق، وتم إخماده بعد خمس ساعات".

ونقلت الوكالة عن مسؤول في إدارة الإطفاء قوله، إن "38 شخصا على الأقل معظمهم من العمال توفوا جراء الحريق وأصيب 10 آخرون"، مشيرة إلى أن ثمانية من الجرحى لا يزالون في حالة خطرة.

ولفتت الوكالة إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث مستمرة منذ الليلة الماضي، حيث شرعت فرق الإنقاذ اليوم في تمشيط حطام المستودع للتأكد مما إذا كان هناك مزيد من الضحايا تحت الأنقاض."

وتحاول السلطات الآن تحديد هوية جميع الضحايا الذين احترقت جثث تسعة منهم بصورة لا يمكن التعرف عليها، حسب الوكالة.

ويعتقد أن الحريق نشب في الطابق الثاني تحت الأرض أثناء أعمال البناء حيث استخدمت مادة يوريتان شديدة الاشتعال.

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-غيون إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحادث المأساوي.

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