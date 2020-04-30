محافظة عراقية تعلن نجاح علاج استخدم لمصابين بكورونا

2020/04/30 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء يوم الخميس نجاح علاج حالات الإصابة بفيروس كُورونا المستجد ، أو ما بات يُعرف باسم " كوفيد- 19" عبر بلازما الدم من حالة سابقة أصيبت وتماثلت للشفاء " .

وقال مدير قسم الأمور الفنية ، الدكتور عدي السلامي في تصريح اليوم، إنه " تم مؤخراً إستخدام " بلازما الدم " ، أو "بلازما النقاهة"، لعلاج أحد مرضى فيروس كورونا ، بعمر ( 75 ) عاماً وكانت حالته حرجة جدا ، مما يُمهَد الطريق لعلاج مرضى أخرين من ذوي الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس نفسه ، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج".

وأضاف إن " الدائرة ، إستندت في خطوتها هذه "إلى النتائج العلمية ، التي أكدت إحتواء بلازما الدم لدى المُتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مُضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19" .

وأوضح السلامي " قمنا بوضع بروتوكول استخدام علاج بلازما الدم وفقا للمعايير العالمية " ، مؤكداً أنه تم " وضع شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج".

ولفت إن " إستخدام بلازما الدم في العلاج ساهم كثيراً في تعجيل شفاء المريض ، وساعد كثيراً في إنخفاض عدد الأيام التي قضاها في المستشفى " .



مُبيناً ، إن " وفداَ من وزارة الصحة والبيئة ، حضر الى المحافظة لتقييم التجربة وأشاد بنجاحها وفائدتها المُستقبلية لمرضى الكُورونا ".

وإختتم السلامي تصريحه بالقول ، إن " هذه الخطوة ، تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدائرة على المستويين الوقائي والعلاجي ، وعمل كُل ما من شأنه توفير مناخ الإستشفاء الأفضل والرعاية الطبية المتكاملة ، التي تُكفل الحد من أية آثار جانبية محتملة لدى مرضى كورونا " ، إلى جانب " تسريع عملية الشفاء ، وعودة المُصابين الى حياتهم الطبيعية " .

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