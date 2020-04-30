إصابات كورونا في إيران تتخطى 94 ألفا والوفيات تتجاوز 6 آلاف

2020/04/30 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الخميس، عن تخطي إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عتبة الـ94 ألفا والوفيات الـ6 آلاف.

واشارت الوزارة إلى "تسجيل 983 حالة اصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الاجمالي الى 94640"، لافتة إلى "تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران ما يرفع العدد الاجمالي الى 6028".

ولفتت الوزارة إلى "تماثل 75103 اشخاص مصابين بكورونا للشفاء حتى الان في ايران"، موضحة ان "هناك 2976 شخصا مصابا بكورونا يخضعون للمراقبة الشديدة".

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