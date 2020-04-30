اليمن يسجل حالات إصابة بـ”شبيه كورونا”!

2020/04/30 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات اليمنية، عن تسجيل خمس حالات مشابهة لفيروس كورونا، ولأول مرة في محافظة عدن .وقال نائب مدير مستشفى الجمهورية في عدن طارق مزيده إنه “خلال اليومين الماضيين، توفيت لدينا ثلاث حالات نتيجة التهابات في الجهاز التنفسي”.وأضافن، أن “الشيء الغريب هو أن اختبارات فيروس كورونا تظهر سلبية، ولكن حالة المرضى تشير إلى […]

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