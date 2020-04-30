الخارجية تحصي أعداد العراقيين العائدين من 19 دولة

2020/04/30 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت وزارة الخارجية إعداد العراقيين العائدين من الخارج.

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