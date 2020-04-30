2020/04/30 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، اليوم الخميس ، عن نجاح علاج حالات الإصابة بفيروس كُورونا المستجد عبر بلازما الدم من حالة سابقة أصيبت وتماثلت للشفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تنجح بإستخدام بلازما الدم في علاج المُصابين بكُورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تنجح بإستخدام بلازما الدم في علاج المُصابين بكُورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).