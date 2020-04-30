شركة بوينغ تتجه لتخفيض 16 ألف وظيفة بعد الخسائر الفادحة لقطاع الطيران

2020/04/30 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت شركة “بوينغ”، الخميس، إنها ستخفض عدد الموظفين وإنتاجها بعد أن سجلت خسارة كبيرة في الربع الأول من العام الحالي، بينما تبخر الطلب على السفر الجوي خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، في حين لا تزال شركة الطيران تواجه تبعات أزمة طائراتها 737 ماكس.وأعلنت الشركة عن تخفيضها 10٪ من وظائفها، أي […]

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