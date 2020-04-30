البصرة مستمرة بتسجيل الإصابات المرتفعة لليوم الثالث على التوالي

2020/04/30 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت محافظة البصرة اليوم الخميس، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت صحة البصرة في بيان مقتضب إن “الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم 2020/4/30 شهد تسجيل 28 اصابة جديدة جراء البحث والتحري”.واكدت ان “الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة هي 5، ولاتوجد وفيات الجديدة”.شاهد ايضا: كارثة وبائية […]

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