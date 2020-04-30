رينو العراق تصدر تعليمات جديدة تخص كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع

2020/04/30 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في العراق، عن”قبولها كفالة المنتسب في القوات الأمنية والعسكرية”.وذكرت الشركة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان”جميع منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع مقبولة كفالتهم لشراء سيارات رينو الفرنسية بجميع الموديلات مكفولة بضمان 3 سنوات”.وأضاف البيان : باستطاعة جميع المنتسبين والموطنة رواتبهم على مصارف (الرافدين […]

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