2020/04/30 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، عن خططه المستقبلية حال قرر بشكل نهائي الترشح مجدداً لرئاسة النادي الكاتالوني في الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.وأكد لابورتا، في تصريحات نشرها موقع ديبورتي كواترو، أن “تشافي هيرنانديز سيكون الحل الطبيعي لمنصب المدير الفني للفريق ومن الممكن استعادة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لابورتا يتلقى ضمانات لتولي رئاسة نادي برشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لابورتا يتلقى ضمانات لتولي رئاسة نادي برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).