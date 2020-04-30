ديالى: قرار منع دخول المحاصيل المستوردة الى الاسواق دخل حيز التنفيذ

2020/04/30 | 13:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت حكومة ديالى المحلية، الخميس، أن قرار منع دخول المحاصيل المستوردة الى اسواق المحافزة دخل حيز التنفيذ الفعلي.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “قرار منع دخول المحاصيل الزراعية المستوردة وهي( الخيار- الباذنجان- الشجر) الى اسواق ديالى دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم وتم اصدار اشعار عام […]

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