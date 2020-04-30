حافظ على صحتك في شهر رمضان واحم نفسك من كورونا بهذه النصائح

2020/04/30 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة هناك العديد من الطقوس والعادات التي يقوم باتباعها المسلمون خلال شهر رمضان، كالذهاب للمساجد والصلاة، والقيام بالعزومات لتجمع الأهل والأصدقاء، والسحور خارج المنزل، ولكن هذا العام رمضان مختلف، بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي، الذي تسبب في إلغاء كل العادات السابق ذكرها.وأشار التقرير المنشور عبر موقع ” boldsky”، أنه خلال شهر رمضان يمتنع […]

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